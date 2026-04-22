Ekonomi
AA 22.04.2026 10:14

Borsa İstanbul güne 14.458,89 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 14.458,89 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,42 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,31 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

ABD-İran arasında müzakere sürecine ilişkin haber akışı, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile müzakereler için İslamabad'a yapacağı diplomatik ziyaretin geçici olarak askıya alındığı iddia edildi. İran basınında ise Tahran yönetiminin müzakereler için Pakistan'a bir heyet göndermeyeceğini ABD'ye ilettiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran ise ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirdi.

Küresel kaynaklı jeopolitik gelişmeler, borsa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Şirketlerin açıkladığı bilançolar da yakından takip edilirken, açıklanacak bilançolar göre sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB’nin karar metni ve yapacağı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

