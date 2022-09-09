Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 kazançla 3.521,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,49, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile spor oldu.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 18:27
- 18:06
- 17:56
- 18:00
- 17:45
Sıradaki Haber
Dijital platformlara 'RADAR' denetimi: 65 bin kişi analiz edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz