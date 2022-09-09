E-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü pandemi sürecinde, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetimi büyük önem arz ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıpları detaylı şekilde inceleniyor ve analiz ediliyor.

E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, RADAR sistemi ile yakından izleniyor.

"Sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz"

Bakan Nureddin Nebati'nin yazılı açıklamasına göre, bu yolla elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi. Gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı.

Açıklamada "Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz" sözleri yer aldı.

50 bin kişi vergisel yükümlülüklerini yerine getirmedi

Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi.

50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı.

Bakan Nebati, "Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak. Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışı ile mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.

Dijital göçebeler de yakın takipte

Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı.

Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakın takibinde yer alıyor.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler de aracı platformlar üzerinden tespit edildi ve gerekli işlemler başlatıldı.