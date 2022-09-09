Tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında üreticilere 614 milyon 724 bin 153 lira verilecek.

Hak sahiplerine ayrıca lisanslı depoculuk desteği çerçevesinde 25 milyon 192 bin 665 lira ödeme yapılacak.

Öte yandan, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında da hak sahiplerinin hesaplarına 3 milyon 586 bin 159 lira yatırılacak.

Bakan Kirişci, bugün hesaplara aktarılacak ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.