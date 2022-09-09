Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
709 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor
[Fotograf: AA]
Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri devam ediyor. Toplam 709 milyon liralık destek tutarı gün içinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
Tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi alım prim desteği kapsamında üreticilere 614 milyon 724 bin 153 lira verilecek.
Hak sahiplerine ayrıca lisanslı depoculuk desteği çerçevesinde 25 milyon 192 bin 665 lira ödeme yapılacak.
Öte yandan, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında da hak sahiplerinin hesaplarına 3 milyon 586 bin 159 lira yatırılacak.
Bakan Kirişci, bugün hesaplara aktarılacak ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 9, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/Ni9HmvqqZ4
Etiketler: Tarımsal Destek Vahit Kirişci
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