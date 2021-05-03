Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.401,64 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,26 değer kaybetmesine karşın haftalık bazda yüzde 3,92 yükselerek dünya borsalarından pozitif ayrıştı ve 1.397,82 puandan kapandı.