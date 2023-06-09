Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,92 puan artarak 5.557,92'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,67 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesine karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, iş gücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine ilişkin tahminlerin arttığını belirten analistler, para piyasalarındaki "şahin" fiyatlamaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alınacak para politikası kararları öncesi zayıfladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 22'ye geriledi.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.