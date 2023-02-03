Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,70 puan değer kazanarak 4.821,94'e çıktı. Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,88, holding endeksi yüzde 2,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 5,67 ile madencilik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin ardından Borsa İstanbul'da pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, yurt içinde de bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı oynaklığın devam edeceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ayrıca ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.