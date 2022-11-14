BIST 100 endeksi, 4.558,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,21 puan ve yüzde 2,16 değer kazancıyla 4.551,74 puan oldu. Toplam işlem hacmi 43,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,65 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü dile getiren analistler, bugün G20 toplantısından gelecek haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.