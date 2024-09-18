Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 18.09.2024 18:37

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.774,49 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 62,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yüzde 61 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler nedeniyle para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, BoE'nin yarınki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Yurt dışı müteahhitlik sektörünün proje büyüklüğü 515 milyar dolar seviyesine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Tayland'da 4 metrelik pitonun sardığı kadın, 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
18:40
İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü
18:39
Araştırma: İkinci nesil Starlink uyduları daha güçlü elektromanyetik radyasyon yayıyor
18:40
Filistin'in BM'de sunduğu 'ilk' tasarı kabul edildi
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Meclis Başkanı Holownia'yı kabul etti
17:56
"Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı" iddiasına yalanlama
Harput Kalesi'ndeki 1000 yıllık "sanayi sitesi"nde bulunan objeler sergilenecek
Harput Kalesi'ndeki 1000 yıllık "sanayi sitesi"nde bulunan objeler sergilenecek
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı
Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ