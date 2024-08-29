Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.08.2024 18:30

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,87 ile ticaret olarak belirlendi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentilerinin öne çıkması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvuru sayısının yılın başlarındaki ortalamaların oldukça üzerinde olduğunu, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan: İşgücü Uyum Programı'nın hedefi iş gücüne katılımı ve istihdamı artırmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:37
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü
20:33
Husiler: Hudeyde Limanı saldırısına verilecek karşılığın zamanlaması İsrail için sürpriz olacak
20:03
Adana'da yıldırım düştü, 13 keçi telef oldu
19:47
Çanakkale açıklarında 96 düzensiz göçmen yakalandı
19:44
Keçeli: Türkiye ve Irak arasında terörle mücadelede ortak bir irade bulunmaktadır
18:59
Kuru kayısı alım fiyatları belirlendi
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahilleri doldurdu
FOTO FOKUS
Yusuf Dikeç pozu marka oluyor
Yusuf Dikeç pozu marka oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ