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Ekonomi
AA 29.08.2024 16:11

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü
[Fotograf: Reuters]

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonun, konut dışı sabit yatırım, ihracat, özel envanter yatırımı, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ve konut sabit yatırımlarında aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Beklentilerin altında artan verinin bu dönemde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artış kaydetmişti.

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