Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 194,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 88,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,36, holding endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 34,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alarak tarihte ilk kez 13 hafta üst üste alım tarafında yer aldı.