Bakan Bayraktar, Faslı mevkidaşı Benali ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Rabat’ta Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşme sonrasında ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin desteklenmesi amacıyla enerji ve madencilik alanlarında iki ayrı anlaşma imzaladık. Anlaşmalar kapsamında doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik enterkonneksiyonu, hidrojen, petrol arama gibi birçok farklı alanda ortak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.