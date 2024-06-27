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Ekonomi
DHA 27.06.2024 17:34

Bakan Bayraktar, Faslı mevkidaşı Benali ile görüştü

Bakan Bayraktar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Fas’ta Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, Faslı mevkidaşı Benali ile görüştü
[Fotograf: DHA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Rabat’ta Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşme sonrasında ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin desteklenmesi amacıyla enerji ve madencilik alanlarında iki ayrı anlaşma imzaladık. Anlaşmalar kapsamında doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik enterkonneksiyonu, hidrojen, petrol arama gibi birçok farklı alanda ortak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fas
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