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Ekonomi
AA 27.06.2024 16:55

Fas ile enerji alanında 2 anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Fas arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandığını duyurdu.

Fas ile enerji alanında 2 anlaşma imzalandı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Fas'ta resmi temaslar kapsamında Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından, bakanlar enerji ve madencilik alanında iki anlaşmaya imza attı. Anlaşmaların iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak projeler hayata geçirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Anlaşmalarla Türkiye ve Fas'ın enerji ilişkilerinin daha ileriye taşınması ve iki ülkenin enerji sektörlerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Fas ile enerji alanında 2 anlaşma imzalandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ciddi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alma kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik" değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik"

İki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri taşıyacak bir adım atıldığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda Fas'ın da yenilenebilir alanında hem güneşte hem rüzgarda hem de offshore rüzgarda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla bu ortak potansiyeli birlikte nasıl harekete geçiririz, bunları konuştuk. Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ciddi bir LNG alabilme kapasitesine sahip. Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik. Dolayısıyla birçok alanda yeşil hidrojen, diğer enerjinin yeni alanlarında ortak geliştirebileceğimiz projeler var."

Bayraktar, bu konularla ilgili somut projeler ortaya koymak istediklerinin altını çizerek, "Temmuz başında bir araya getireceğimiz bir teknik komiteyle bunları net olarak ortaya çıkaracağız. Kamu şirketlerimiz ve özel sektörümüzle birlikte burada madenler ve diğer alanlarda hangi projeleri geliştirebileceğimizi ortaya koyacağız. İki ülkenin ticari ilişkilerini çok daha ileri noktaya götürecek bir çalışma içerisinde olacağız" dedi.

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Alparslan Bayraktar Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Fas
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