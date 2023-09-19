Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.09.2023 18:18

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kazanarak günü 7.784,01 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotograf: AA]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Bu arada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini 3’e revize ederken, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan 4,3'e yükseltti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Türk ekonomi yönetiminin katıldığı ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Global Yatırımcılar Konferansından gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu dile getiren analistler, yarın Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 seviyesinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:17
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
19:08
Bakan Bolat: Türkiye'ye iş ve yatırım ilgisi çok yüksek
19:08
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor
18:56
İran'dan silah ambargosunu yürürlükte tutma kararı alan 3 Avrupa ülkesine tepki
18:54
Libya Başbakanından sel bölgelerine ücretsiz uçak seferleri düzenlenmesi talimatı
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
BM, 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ