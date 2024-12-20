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Ekonomi
AA 20.12.2024 18:33

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmelerin satış baskısının güçlü kalmasına neden olduğunu belirterek, makroekonomik verilerden alınabankan sinyallerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri, Çin'de sanayi karları, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

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