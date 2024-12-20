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Ekonomi
AA 20.12.2024 15:35

Kripto para piyasasında sert düşüş

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 11,87 azalarak 3 trilyon 130 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasasında sert düşüş
[Fotograf: AA]

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri nedeniyle en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 9,93 düşerek 93 bin doların altına indi.

TSİ 15.15 itibarıyla 92 bin 224 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 7,82’ye ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 107 bin 780 dolarla 17 Aralık’ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında 3 gündeki düşüş yüzde 14’ü aştı. Başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 14,98 değer kaybederek 3 bin 148 dolara geriledi.

Analistler, ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

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