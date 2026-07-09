Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.07.2026 10:09

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 14.253,05 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 63,10 puan ve yüzde 0,44 artışla 14.253,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,64 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul ABD Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 77,87 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
Mevlana Müzesi 1 milyon 442 bin 502 ziyaretçiyi ağırladı
11:27
Almanya Başbakanı, ülkesinin ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacağını duyurdu
11:21
Su ürünleri ihracatı ilk yarıda 1 milyar doları aştı
11:13
Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında rekor
11:10
Türkiye, dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu
11:05
Bakan Bolat: İhracata yönelik beklentiler artış yönünde
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
NATO Ankara Zirvesi kapsamında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapıldı
FOTO FOKUS
Dünyanın takip ettiği tarihi NATO Zirvesi: İşte zirveden akılda kalan tarihi anlar
Dünyanın takip ettiği tarihi NATO Zirvesi: İşte zirveden akılda kalan tarihi anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ