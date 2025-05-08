Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.05.2025 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 9.074,62 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul ABD Merkez Bankası
Sıradaki Haber
'İşletme karekodları', tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı’na başvurular başladı
10:30
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
10:30
Artık her perakende işletmesi "AVM" ibaresini kullanamayacak
10:23
ABD'de Robert F. Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı
10:24
İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu
10:20
Altının gramı 4 bin 129 liradan işlem görüyor
Sivas'ta sis etkili oldu
Sivas'ta sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi güçleniyor
Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmi güçleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ