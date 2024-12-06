Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,41, holding endeksi de yüzde 1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 1,46 ile spor oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 9.935,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında getirilen açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacağını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.