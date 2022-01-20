Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,14 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 2.056,21 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,49'la turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.