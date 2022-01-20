Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 2.056,21 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,14 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 2.056,21 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,49'la turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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