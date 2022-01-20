Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4,8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

Kanada istatistik kurumu StatCans'den yapılan açıklamada, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi'ni gıda, binek araçları ve konut fiyatlarındaki keskin artışların tetiklediği, bunun da yaşam maliyetlerini hızla yükselttiği belirtildi.

Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5,7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.

Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise "üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri" olarak açıkladı.

Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankasının yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor.

İngiltere

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’nin geçen yılın aralık ayında yıllık bazda son 30 yılın en yüksek seviyesini görerek yüzde 5,4 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkede geçen yılın aralık ayında TÜFE’nin yüzde 5,2 seviyesinde artış kaydetmesi beklenirken, enflasyon geçen yılın bir önceki ayında (kasım) yüzde 5,1 seviyesindeydi.

ONS verilerine göre, ülkede enflasyon en son 1992 yılının mart ayında yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada, ülkede son dönemde gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlarının enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasında etkili olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesiyle gelecek dönemde de enflasyonda 1992 yılındaki seviyelere yeniden ulaşılması mümkün.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’in Ekonomisti Paul Dale, ülkede enflasyonun artık bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay artan enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltme kararı almıştı.

İngiltere’de geçen yılın eylül ayında yüzde 3,1 olan enflasyonun kasımda 5,1'e yükseldiğinin hatırlatıldığı Para Politikası Kurulu tutanaklarında ise enflasyonun kış aylarında yüzde 5’in üzerinde seyretmeye devam etmesinin ve 2022 yılının nisan ayında yaklaşık yüzde 6 ile zirve yapmasının beklendiği belirtilmişti.

Almanya

Almanya'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin 2021'in aralık ayı ve yıllık nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 5,3'e çıkarak ülkede 1992'den (yüzde 5,8) bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 18,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6 ve hizmetlerde yüzde 3,1 oldu.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,7 yükseldi.