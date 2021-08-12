Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 artışla 1.419,69 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,82 puan ve yüzde 0,63 artarak 1.419,69 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,85 kayıpla 1.410,87 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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