Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 08:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MB'den 17,5 milyar liralık swap anlaşması
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile 2,3 trilyon wonluk (17,5 milyar liralık) swap anlaşması imzaladı.
Anlaşmayla Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.
Türkiye, swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de temaslarını sürdürüyor.
Merkez Bankası daha önce de Çin ve Katar merkez bankaları ile para takası anlaşması yapmıştı.
Etiketler: Güney Kore Merkez Bankası
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