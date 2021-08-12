Anlaşmayla Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Swap anlaşması 3 yıl sürecek. İki taraf, anlaşmanın uzatılmasını görüşebilecek.

Türkiye, swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de temaslarını sürdürüyor.

Merkez Bankası daha önce de Çin ve Katar merkez bankaları ile para takası anlaşması yapmıştı.