Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

Hükümet bugün ilk teklifini verecek

Ekonomide bir diğer önemli gündem maddesini, bugün gerçekleşmesi beklenen memur maaş zammı görüşmeleri oluşturuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar geçen hafta ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bugün ise taraflar ikinci kez bir araya gelecek. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği görüşmede hükümet tarafı zam teklifini sunacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıklayacak. Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 40,7, aylık da yüzde 1,3 arttı. Öncü göstergelere göre sanayi üretimindeki artışın Haziran'da da devam etmesi bekleniyor.