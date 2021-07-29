Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 1,370,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.