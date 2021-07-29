Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,72 artışla 1.370,52 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,77 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 1,370,52 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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