Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 497 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3.346 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.819,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve devamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına işaret ettiğini belirterek, bu beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 doların direnç, 1.800 dolar konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 497 lira 30 kuruşken satışı ise 497 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 812 lira satış fiyatı 817 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 29 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.819,31 dolar

Satış: 1.819,50 dolar

Gram

Alış: 498,30 lira

Satış: 498,50 lira

Çeyrek

Alış: 816,57 lira

Satış: 821,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.303,00 lira

Satış: 3.346,00 lira