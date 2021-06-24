Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,91 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 1.405,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,23 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü de yüzde 0,53 azalışla 1.402,35 puandan tamamladı.