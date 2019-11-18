Ekonomi
Borsa 106.000 puanı geçti18 Kasım 2019 Pazartesi 10:32 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 10:35
Borsa İstanbul'un yükseliş trendi sürüyor. Endeks güne değer kazanarak başladı. 1,5 yıl aradan sonra BİST 100 endeksi 106 bin puanı geçti.
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul 100 endeksi, 1,5 yıl aradan sonra 106 bin puanı geçti.
Bankacılık hisseleri yükselişte başı çekti. Yılbaşından bu yana da Borsa İstanbul yüzde 18 prime ulaştı.
Borsa İstanbul 100 endeksi en yüksek zirvesini, Ocak 2018’de 121 bin 532 puanla görmüştü.
Kaynak: TRT Haber
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