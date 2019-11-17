Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında, mesleki yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, 2015'ten itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ifade etti.

İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını kaydeden Selçuk, 26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını belirtti.

Bele zorunluluğu getirişmiş meslek sayısı 143'e yükseldi

Yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısı 143'e yükseltildi. Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıranlara tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber