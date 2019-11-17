26 meslek için daha yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi17 Kasım 2019 Pazar 12:56 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 13:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zorunluğunun getirildiğini açıkladı. Yeni uygulamayla belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısı 143'e yükseltildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında, mesleki yeterlilik belgesinin önemini vurgulayarak, 2015'ten itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ifade etti.
İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını kaydeden Selçuk, 26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanların artık çalıştırılamayacağını belirtti.
Bele zorunluluğu getirişmiş meslek sayısı 143'e yükseldi
Yeni uygulama ile bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısı 143'e yükseltildi. Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıranlara tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacak.
Kaynak: TRT Haber