Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ekimde satılan konut sayısı 142 bin 810 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 451 konutla ilk sırada (yüzde 17,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 978 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 9 bin 12 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 13 konutla Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

50 bin 181 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50 bin 181 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 683 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 967 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 92 bin 629 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artış göstererek 92 bin 629 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 463 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. Ankara 10 bin 295 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 45 konut satışı ile İzmir izledi.

Kaynak: TRT Haber