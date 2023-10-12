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Ekonomi
AA 12.10.2023 10:34

Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu

Bitkisel üretimde kimyasal kullanımının azaltılması amacıyla 2023 yılında sağlanacak biyolojik ve biyoteknik mücadele destek tutarları belli oldu. Destek tutarı örtü altı ürünler için dekar başına 1400 lira, turunçgil ve nar için 280 lira olarak uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, bitkisel üretimde alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğde, örtü altında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve ödeme miktarları yer aldı.

Buna göre, destek tutarı örtü altına (paket) dekar başına 1700 lira, açık alanda (paket) dekar başına 580 lira oldu.

Örtü altı domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 1400 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 300 lira, yalnızca feromon kullananlara 140 lira destek verilecek.

Başvuru tarihleri

Destek başvuruları, 2023 uygulaması için kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 27 Ekim, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bitkisel üretimde zararlı organizmalara karşı kimyasal ilaçlama yerine biyolojik veya biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih eden üreticilere 2023 yılı için sağlanacak destek tutarları şöyle:

Ürün Biyolojik Mücadele Destek Miktarı (TL/da) Biyolojik Mücadele Destek Miktarı (TL/da)
Örtü altı (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar ve Kabak) 1400 300 (Feromon+Tuzak) 140 (Yalnızca Feromon)
Turunçgil 280 300 (Feromon+Tuzak) 120 (Yalnızca Feromon)
Domates (açıkta) - 140 (Feromon+Tuzak) 90 (Yalnızca Feromon)
Elma - 270
Bağ - 270
Zeytin - 120
Kayısı - 270
Nar 280 300
Ayva 270 -
Armut 270 -
Şeftali - 300 (Feromon+Tuzak) 120 (Yalnızca Feromon)
Nektarin - 300 (Feromon+Tuzak) 120 (Yalnızca Feromon)
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