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Ekonomi
AA 12.10.2023 10:03

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 8.440,54 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,90 puan artışla ve yüzde 1,32 değer kazanarak 8.440,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 1,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybıyla 8.330,64 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde güvercin bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

İsrail-Hamas çatışması dünya genelinde tedirginliğe neden olmaya devam ederken, yoğunlaşan makroekonomik veri takvimi de yakından takip ediliyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artsa da bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin gerilemeyi sürdürdüğü öngörülüyor.

Bununla birlikte, geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktaran analistler, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koyduğunu belirtti.​​​

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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