Açık 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 12.10.2023 10:01

Tarım Kredi'den indirim çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler, gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe yüzde 50'ye varan indirimler yapacak.

Tarım Kredi'den indirim çağrısına destek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

ETİKETLER
Tarım Kredi
Sıradaki Haber
Hububat ve bakliyatta 9,2 milyar dolar ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek
11:15
Kızılhaç: Gazze'de insanlar hareket etmek isteseler dahi edemiyor
11:17
AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi
11:13
Finlandiya-Estonya arasında gaz taşıyan boru hattına "sabotaj" ihtimali tartışılıyor
11:11
Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi
11:12
Bakan Bayraktar: Hedefimiz doğal gazın, elektrik ve madenlerin içinde olduğu büyük bir ticaret merkezi
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Kars'ta soğuk hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında daha iyi bir aday yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ