Bitki koruma ürünlerine yönelik B-Reçete sistemi 1 Temmuz'da başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bitki koruma ürünlerine yönelik B-Reçete uygulamasına ilişkin 81 ilin tarım ve orman il müdürlerinin katılımıyla çevrim içi toplantı yapıldı.

Toplantıda il müdürlerine hitap eden Bakan Yumaklı, bitkisel üretimin çevre ve insan sağlığı açısından sürdürülebilir şekilde yapılabilmesi ile pestisit kaynaklı risklerin azaltılması amacıyla bitki koruma ürünlerinin B-Reçete üzerinden izlenebilirliğine ilişkin sistemi uygulamaya aldıklarını belirtti.

Söz konusu sistemle sadece bitkisel üretim yapan üreticilerin bitki koruma ürünlerine erişebileceğini aktaran Yumaklı, böylece, sadece üretim yapılan alan için satış ve kullanımın mümkün olacağını ve önerilen doz kadar zirai ilaç alınabileceğini anlattı.

Yumaklı, uygulamayla, bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önleneceğine işaret etti.

B-Reçete Sistemi'nde pestisitlerin hem reçetelendirilmesi hem satış ve uygulama aşamalarının elektronik ortamda kaydedildiğini aktaran Yumaklı, "Üreticilerin, bizim sistemlerimizde kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre, bilimsel kriterler doğrultusunda belirlenmiş, Bakanlığımızın da onayladığı dozlar dikkate alınarak pestisit kullanmaları sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak"

Yumaklı, sistemin Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde 12 Ocak'tan beri pilot olarak uygulandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"1 Temmuz itibarıyla da inşallah 81 ilde eş zamanlı başlayacak. Ocak ayından bugüne kadar hakikaten çok yoğun çalıştık. Sistem, hızlıca müdahil olunabilir, düzeltilebilir, revize edilebilir ya da geliştirilebilir şekilde dizayn edilmiş durumda. Bu bir devrim. Bu, Türkiye'de pestisit anlamında bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem."

Sistemin ülke genelinde uygulanmasıyla, haksız kazanç elde etmek isteyen ya da sistemden menfaatleri zedelenen bazı kesimler olabileceğine dikkati çeken Yumaklı, Bakanlık olarak bunlara hiçbir zaman prim vermeyeceklerini bildirdi.

Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması, bilgilendirmenin yapılması ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi konusunda il müdürlerine talimat vererek, "Bitki koruma ürünlerinde beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın ve ilacı yazanın belli olduğu, hangi ürün için ne kadarlık bir alanda hangi dozda kullanılacağını düzenleyen bir sistem olacak." ifadesini kullandı.