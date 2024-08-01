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Ekonomi
AA 01.08.2024 19:02

Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi. En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,2 değer kaybetti.

Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.

Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Orta Doğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.

Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.

Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.

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