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Ekonomi
AA 01.08.2024 18:54

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, bilançolar ve ekonomik verilerin odakta olduğunu kaydederek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

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