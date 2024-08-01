Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,51 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,10 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,28 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, bilançolar ve ekonomik verilerin odakta olduğunu kaydederek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.