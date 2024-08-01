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Ekonomi
TRT Haber 01.08.2024 16:28

Bakan Bolat: Ukrayna ile ticaret hacmi 10 milyar dolara yükseltilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile yaptıkları görüşmede, karşılıklı dış ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesi hususunda kararlılıklarını teyit ettiklerini açıkladı.

Bakan Bolat: Ukrayna ile ticaret hacmi 10 milyar dolara yükseltilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile görüştü. Bakan Bolat, görüşemenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bolat açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının verimli geçtiğini anlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 7 milyar 300 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti.

"Ukrayna ile dış ticarette hedefimiz 10 milyar dolar"

Bakan Bolat, yakında yürürlüğe girecek “Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması” ile kısa sürede 10 milyar dolar hedefine yükseltme hususunda kararlılık vurgusu yaptı.

“Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Türkiye-Ukrayna Görev Gücü”nün hayata geçirilmesiyle Türk firmalarının bölgede aktif olarak yer alacakları mesajını verdi.

 

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