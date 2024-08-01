Parçalı Bulutlu 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.08.2024 13:47

EPDK: Doğal gazdaki fiyat artışının konut fiyatlarına ortalama etkisi yüzde 24,4

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konutlarda doğal gaz alım bedeline yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatları üzerindeki ortalama etkisinin yüzde 24,4 düzeyinde olduğunu duyurdu.

EPDK: Doğal gazdaki fiyat artışının konut fiyatlarına ortalama etkisi yüzde 24,4

EPDK'den yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli doğal gaz tarifelerinin Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamuoyuna açıklandığı ifade edildi.

Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışların birim gaz alım bedeline yansıyan artışlar olduğu ve gaz alım bedelindeki yüzde 38’lik artışın, Türkiye genelinde konutlarda kullanılan gaz fiyatlarındaki ortalama etkisinin ise yüzde 24,4 düzeyinde olduğu kaydedildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 liradan 9,4 liraya çıkmıştır. Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 liradan 15,2 liraya çıkmıştır."

ETİKETLER
EPDK Doğalgaz
Sıradaki Haber
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Haniye'nin cenaze töreni dünya basınında
14:51
Bodrum'da orman yangını önlemleri
14:27
Kremlin: Ukrayna’ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri çok değiştirmez
14:48
Kemal Öztürk: Haniye'nin son sözleri 'Biz sadece Allah'a inanıyoruz' oldu
14:14
YÖKDİL sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
14:23
Güney Kore: Kuzey Kore'deki selde ölü veya kayıp kişi sayısı bini aşmış olabilir
Demirci Turan usta 51 yıldır çekiç sallayıp tarım aleti imal ediyor
Demirci Turan usta 51 yıldır çekiç sallayıp tarım aleti imal ediyor
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
İsrail, Gazze'de 300 gündür soykırım suçu işliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ