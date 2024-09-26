Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.09.2024 10:07

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 9.953,28 puandan başladı.

BIST 100 güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,28 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.953,28 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 1,12 ile madencilik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde karışık seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.020 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
ABD Kongresi, hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bütçeyi onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Depremden etkilenen 5 ilde özel okula giden öğrencilerin eğitim desteği tutarı belli oldu
10:41
Kastamonu'da mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
10:34
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için tasarı sundu
10:34
İçerik üreticilerine uygulanan vergileme imkanının kapsamı genişletildi
10:41
Emine Erdoğan Gönül Elçileri Projesi'ne küresel davette bulundu
10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temasları sonrası yurda döndü
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
Arjantin'de orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
Balıkçı teknesini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru bölgeden uzaklaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ