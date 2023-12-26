Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.12.2023 10:06

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 yükselişle 7.303,30 puandan başladı.

BIST 100 güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,43 puan artışla ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.303,30 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybıyla 7.264,87 puandan tamamladı

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yön arayışının öne çıktığını belirterek, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Konut fiyatlarında düşüş sürer mi?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Karabük'te iki katlı evde yangın: 1 ölü
10:51
İstanbul'da, 98 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte ilaç çetesi çökertildi
10:51
Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi
10:58
Öldürülen Filistinli çocukların isiminin yazdığı broşürler AVM’nin üst katından aşağı bırakıldı
10:45
Ardahan'da yoğun kar 14 köy yolunu ulaşıma kapattı
10:48
İsrail ordusu: Son 24 saatte Gazze'de 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledik
2024'ün önemli teknoloji trendleri neler olacak?
2024'ün önemli teknoloji trendleri neler olacak?
FOTO FOKUS
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Organize suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ