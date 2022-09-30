Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,43 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 3.151,32 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 2,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.146,89 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.