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Ekonomi
AA 13.02.2024 10:02

BIST 100 güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselerek 9.217,42 puanla rekor seviyeden başladı.

BIST 100 güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,88 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 9.217,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 9.174,58 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.175,82 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

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