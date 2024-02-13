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Ekonomi
AA 13.02.2024 08:39

Yeşil mercimekte vergi sıfıra indi

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Yeşil mercimekte vergi sıfıra indi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.

Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

Ticaret Bakanlığı, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin 30 Haziran'a kadar sıfırlanması kararının "tüketici için arz güvenliğini ve fiyat dalgalanmasını engellemek amacıyla" yürürlüğe konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapıldığı, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği, buna yönelik düzenlemenin İthalat Rejimi Kararı'nda gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunması da göz önünde bulundurularak, çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir."

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