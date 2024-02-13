Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak

Bakan İbrahim Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz" dedi.

İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek.

İlanlar 19 Şubat tarihine kadar İşkur'un resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak.

Başvurulan meslek için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekiyor.

Diğer başvuru şartlarıyla ilgili detaylara Resmi Gazete'den ulaşılabilecek.

Bakan Yumaklı "Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.