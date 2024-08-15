Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.08.2024 19:15

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kazanarak 9.982,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 152,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 1,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Açıklanan veri ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etti.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalması sonrasında bugün açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini aktardı.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
KKM bakiyesinde düşüş sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Altun: Türkiye, Filistin'in haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütüne mücadelede tarihi başarılar elde ettik
20:01
Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı
19:45
Türkiye ile Irak, Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ile Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracak
19:42
Bursa'da 6 katlı binanın çatısında yangın
19:36
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
NASA astronotundan Ay'ın batışı
NASA astronotundan Ay'ın batışı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ