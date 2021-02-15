Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) ardından Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, ocakta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 azalarak 784 milyon 397 bin dolara gerilemesine rağmen yılın geneli için umut vadediyor.

Birleşik Krallık, geçen ay Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 4'üncü ülke konumunda yer aldı.

En fazla ihracat otomotiv endüstrinde oldu

Geçen ay Birleşik Krallık'a en fazla ihracatı 200 milyon 677 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotivi, 140 milyon 128 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 121 milyon 556 bin dolarla elektrik elektronik, 47 milyon 472 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 45 milyon 810 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 36 milyon 215 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 33 milyon 790 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 24 milyon 411 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 210 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri ve 19 milyon 181 bin dolarla mücevher sektörleri izledi.

İstanbul'dan 325 milyon 600 bin dolarlık ihracat

Verilere göre, ocakta Birleşik Krallık'a en fazla dış satımı İstanbullu ihracatçılar yaptı. İstanbul'dan Birleşik Krallık'a 325 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen ay Birleşik Krallık'a Kocaeli'den 135 milyon 984 bin dolar, Bursa'dan 51 milyon 747 bin dolar, Denizli'den 44 milyon 835 bin dolar, Sakarya'dan 41 milyon 307 bin dolar, İzmir'den 41 milyon 274 bin dolar, Gaziantep'ten 35 milyon 666 bin dolar, Manisa'dan 32 milyon 940 bin dolar, Ankara'dan 17 milyon 609 bin dolar ve Kayseri'den 12 milyon 373 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

"STA ile dış ticarette büyük bir avantaj sağladık"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, "Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA ile dış ticarette büyük bir avantaj sağladık" dedi.

Söz konusu anlaşmanın bu ülkeyle ticarette büyük bir başarı olduğunu belirten Okyay, şöyle konuştu:

"TÜİK verilerine göre 2020 yılında dış ticaret hacmimiz 11,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Birleşik Krallık ile ticaretimizde vergi avantajı sağlayarak aslında mevcut dış ticaretin sürdürebilirliği sağlanmaktadır. Bu dış ticaret hacminde yaklaşık yüzde 75 seviyesinde yeni vergi yükü ile karşılaşacaktık. 2021 yılı ocak ayında daha avantajlı bir ticaret olurken, STA ile sağlanan bu avantajın önümüzdeki aylarda ivme kazanarak dış ticaret hacminde artışa yansıyacağına inanıyoruz."

"Tüm hedef pazarlara geçen seneden çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedefliyoruz"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yıla Birleşik Krallık ile imzalanan STA'nın moral ve motivasyonu ile girdiklerini belirtti.

Brexit’in istedikleri ölçüde sonuçlanmasıyla Birleşik Krallık'a gümrük vergisiz ihracat avantajını korumaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, 2021 yılında en büyük pazar Avrupa Birliği başta olmak üzere Birleşik Krallık da dahil tüm hedef pazarlara geçen seneden çok daha iyi rakamlarla ihracat yapmayı hedeflediklerini aktardı.

"İngiltere, ana sanayide bizim için çok önemli bir ihracat pazarı"

Birleşik Krallık'ın Türkiye otomotiv ihracatının üçüncü büyük pazarı durumunda olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık'a otomotivde 2018 yılında 3 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülke otomotiv ihracatımızdan yaklaşık yüzde 10 pay alıyor. Özellikle ana sanayide bizim için çok önemli bir ihracat pazarı. Tedarik endüstrisinde de İngiltere’ye yıllık 500-600 milyon dolar ihracatımız bulunuyor. Ocak ayında Birleşik Krallık'a yönelik otomotiv ihracatımız yüzde 18 geriledi ve 200 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özellikle binek otomobiller ihracatında yüzde 60 düşüş görülmesi bunun temel nedeni oldu.

Ocak ayında Birleşik Krallık'a eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatımız yüzde 38 artış gösterdi. Tedarik sanayinde ise geçen yılın ocak ayına yakın bir ihracat gerçekleştirildi. Birleşik Krallık'ta pandemi etkisiyle kısıtlamaların devam etmesi bu ülkeye yönelik ihracatımıza da olumsuz yansıyor. Bunun zamanla düzeleceğini düşünüyoruz. AB ile anlaşmasız ayrılık ve Birleşik Krallık'ın 3. ülke konumuna düşmesi halinde gümrük vergileri gündeme gelecekti. Bu durum da Birleşik Krallık'a yönelik ihracatımızı ciddi oranlarda aşağıya çekebilirdi."

Çelik, imzalanan STA ile bu tehdidin giderilmiş olduğunu belirterek, böylece Birleşik Krallık'ın otomotiv ihracatındaki öneminin devam ettiğini ve ocak ayında da en fazla ihracat yaptıkları ülkeler arasında yer aldığını söyledi.