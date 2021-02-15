Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AFP]
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 416,38 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 14.089 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artışla 6.649 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 5.748 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 değer kazancıyla 8.126 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 artarak 23.596 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.
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