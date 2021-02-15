Bir teknoloji projeniz varsa ve girişimci olmak istiyorsanız son yıllarda kurulan teknokent ve girişimciye destek programlarıyla düşüncenizi hayata geçirmeniz hayal değil. İTÜ ARI Teknokent tarafından 2011 yılında kurulan İTÜ Çekirdek de girişimlerin ticarileşmesinde önemli bir rol üstleniyor.

10 yılda 6 binden fazla girişimciye destek

Kurulduğu günden bugüne 3 bin girişime ve 6 bin 562 girişimciye destek sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimcilerin hibe ve yatırım alma konusunda önemli bir destek sağlıyor.

Her yıl düzenlenen ve “Big Bang Start-up Challenge” olarak adlandırılan etkinlik, yatırımcı, kurumsal şirket ve girişimcileri bir araya getiriliyor. İTÜ Çekirdek bünyesinde olgunlaşan girişimlerin şimdiye kadar aldığı yatırım 200 milyon TL’yi geçmiş durumda. Toplam değerlemeleri 2 milyar TL’yi bulan girişimlerin toplam ciroları ise 250 milyon TL’den daha fazla.

“Amaç ellerinden tutup omuz vermek”

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek, girişim fikri olan, genç yaşlı fark etmeksizin herkesin projesini dinliyor, değerlendirmeden geçen projelerin ve girişimcilerin yol boyunca yanında oluyor. Bu süreci İTÜ ARI Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz şu sözlerle anlattı:

“İTÜ Çekirdek bir teknoloji girişiminin projesini hayata geçirirken emekleme döneminden, ayakları üstünde durup projesini ticarileştirene kadar ona pek çok imkanıyla destek olan bir merkez. Buraya gelen teknoloji girişimlerinin dünya ölçeğinde bir ticarileşme modeline yönelik girişimcilik eğitimleri aldıkları, 500’e yakın mentorumuzun bulunduğu havuzdan faydalandıkları bir ortam. Aynı zamanda laboratuvarlarımızda prototiplerini gerçekleştirebiliyorlar. Üstüne üstlük girişimcimizin ihtiyacı olan ham maddeyi de satın alıp 'Yıl sonundaki Big Bang etkinliğimize kadar bu prototipini hayata geçir' diyoruz.”

[Arzu Eryılmaz ]

Ülke ekonomisine de katkı sağlıyor

10 yıldır binlerce proje ve girişimin desteklendiği bu yapının tek katkısı girişimcilere de değil. Bugüne kadar yaklaşık 870 girişimin şirketleştiğini belirten Arzu Eryılmaz, atılan bu adımların ülke ekonomisine ve teknolojik gelişime de katkı sağladığını anlatıyor:

“Girişimcilikte başarabilmek kadar başaramamak da işin doğasında var. Başaramaya başaramaya belki de başarmayı öğreniyor girişimciler. Dolayısıyla İTÜ Çekirdek de onlara başarıyla gitme yolunda destek olan bir ortam. Bugüne kadar da 6 binden fazla girişimciye destek olduk. Bunlardan 870 kadarı şirketlerini kurdular 'start-up' olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. 250 milyon TL’lik ciroya ulaştılar, 220 milyon TL’lik yatırım aldılar, 3 bin kişiden fazla istihdam sağlıyorlar. Dolayısıyla aslında İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek girişimcilere destek olmanın yanı sıra ülkemizin ekonomisine ve teknolojik gelişimine de katkı sağlayan bir merkez.”



Kurgu Cihan Karaahmetoğlu