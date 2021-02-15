Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan, 50 yıllık kolonya üretimi geçmişi olan birliklerinin halen Aydın'ın Germencik ilçesindeki üretim tesislerinde 11 çeşit kolonya ürettiğini söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde kolonyaya olan ilginin bir anda arttığını anlatan Bircan, "Pandemi sürecinde satışlarımız patladı. Yüzde 100'ün üzerinde bir satışımız oldu. 2019’da 1,5 milyon litre satışımız olurken geçen yıl 3 milyon litreye ulaştık." dedi.

Avrupa ülkelerine kolonya ihraç ettiklerini aktaran Bircan, "Oralara limon, tütün, zeytin çiçeği kolonyalarını gönderiyoruz. Orada da pandemiden dolayı ürünlerimize yönelik talepte artış oldu. 2019’da 500 bin litre olan ihracatımız 2020'de 1 milyon litre oldu. Kendi değerimiz olan ürünleri satarak ülkemize döviz kazandırdık. Yaklaşık 1 milyon avronun üzerinde döviz girdisi sağladık." diye konuştu.